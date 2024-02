non graverà sul bilancio dello stato ma sui fondi PNRR a Se a questo vantaggio , si aggiunge il rinvio al 2028 per la prevede il ritorno in campo della Spending review sotto forma di tagli per

Tagli ai fondi per l’assistenza, "siamo pronti a scendere in piazza" (Di sabato 17 febbraio 2024) La protesta a marzo. La anticipa la Uildm , insieme a una quarantina di associazioni lombarde. "scenderemo in piazza per difendere i nostri diritti – affermano –. Se entro il 29 febbraio non riceveremo impegni certi rispetto alla modifica della dgr 1669 del 28 dicembre 2023 manifesteremo sotto Palazzo Lombardia". La delibera prevede una riduzione delle risorse destinate alle misure di assistenza indiretta (B1 disabilità gravissima e B2 disabilità grave), che rappresentano un sostegno essenziale per le famiglie e che sono finanziate con il Fondo nazionale per la non autosufficienza (Fna) e con fondi regionali. "Dopo il respingimento della mozione che chiedeva l’annullamento dei Tagli nella seduta del Consiglio regionale del 16 gennaio, e delle lettere inviate sia al Ministero delle Politiche sociali che ... Leggi tutta la notizia su ilgiorno (Di sabato 17 febbraio 2024) La protesta a marzo. La anticipa la Uildm , insieme a una quarantina di associazioni lombarde. "mo inper difendere i nostri diritti – affermano –. Se entro il 29 febbraio non riceveremo impegni certi rispetto alla modifica della dgr 1669 del 28 dicembre 2023 manifesteremo sotto Palazzo Lombardia". La delibera prevede una riduzione delle risorse destinate alle misure di assistenza indiretta (B1 disabilità gravissima e B2 disabilità grave), che rappresentano un sostegno essenziale per le famiglie e che sono finanziate con il Fondo nazionale per la non autosufficienza (Fna) e conregionali. "Dopo il respingimento della mozione che chiedeva l’annullamento deinella seduta del Consiglio regionale del 16 gennaio, e delle lettere inviate sia al Ministero delle Politiche sociali che ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

"Costretti a introdurre la tassa di soggiorno": "I tagli del Governo sulla spese corrente porteranno nelle casse comunali bollatesi circa tra 50mila e 70mila euro in meno, è vero che riceveremo i fondi del Pnrr e altri finanziamenti per opere ... Su disabilità e caregiver familiare arriva il sostegno della Regione: La Regione destina oltre 143mila euro a Pistoia per disabilità e caregiver familiare. Marco Niccolai sottolinea l'importanza del sostegno a chi si occupa delle persone con disabilità, criticando i tag ... Ad esempio a Giorgia Meloni non piace il Sud: Estrema bellezza e difficoltà. Il sud Italia è complicato da descrivere in poche parole, e forse da comprendere, per chi non lo abita. Rino Gaetano lo cantava in "Ad esempio a me piace il sud", come u ...

Video di Tendenza