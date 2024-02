Tabellone ATP Doha 2024 | Sonego e Musetti nello stesso quarto | Rublev guida il seeding

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) Si è tenuto il sorteggio dell’ATP 250 di, che a dispetto della categoria mantiene sempre una vivissima importanza. Lo dice anche l’albo d’oro, ricchissimo fin dai tempi in cui l’evento si svolgeva a gennaio (con inizio, a volte, a dicembre). I nomi sono quelli di Boris Becker, Stefan Edberg, Petr Korda, Jim Courier, Marcelo Rios, Roger Federer, Andy Murray, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Daniil Medvedev, tra vincitori Slam e numeri 1 del mondo. Quest’anno tornano cinque che il torneo l’hanno portato a casa. Andreylo fa da numero 1 del: il russo ha vinto nel 2020 e potrebbe trovare, in sequenza, il vincitore del 2013, il francese Richard Gasquet, e quello del 2008 e 2009, Andy Murray, anche se lo scozzese è in un pessimo momento. Qui, però, l’anno scorso ha tirato fuori un paio di rimonte da brividi. Di una di ...