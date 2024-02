Tabellone Atp Delray Beach 2024 | Fritz guida il seeding | c’è Arnaldi tra le teste di serie

Termina ai quarti di finale la corsa di Flavio Cobolli al torneo ATP 250 di Delray Beach . Il romano, numero 72 del mondo ed entrato in tabellone come lucky loser, è stato battuto dallo statunitense Frances Tiafoe, numero 15 del ranking. 6 - 4, 6 - 2 i parziali in

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ilprincipale dell’ATP 250 di, in programma nella città americana dal 12 al 18 febbraio. I primi due favoriti della manifestazione sono Taylore Frances Tiafoe, almeno seguendo il ranking del circuito ATP. Ma sono in realtà tanti i possibili outsider che cercano un buon risultato in Florida. Tra questi, anche Matteo. Il sanremese inizia da qui la sua stagione sul cemento nordamericano, che lo vedrà giocare nelle prossime settimane anche in Messico prima del Sunshine Double di Indian Wells e Miami. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIATPQUARTI DI FINALE (1)vs Hijikata Giron vs (WC) Kypson (3) Paul b. Thompson 6-4 6-3 (2) ...

Cambia ancora il tabellone di Sinner a Rotterdam: fuori anche Rublev! E Dimitrov…: Jannik Sinner affronterà Milos Raonic ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam. L’appuntamento è per questa sera (secondo match dalle ore 19.30), quando il tennista italiano incrocerà il re ...

Sinner-Raonic all’ATP Rotterdam in diretta live: in palio la semifinale, dove vedere in TV e streaming la partita di tennis: Sinner-Raonic è la partita dei quarti del torneo ATP di Rotterdam in orario non prima delle 21 con diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e Now ...

ATP Doha, Fognini e Zeppieri nelle qualificazioni: DOHA - Sui campi del Khalifa Tennis Center, cominciano domani le qualificazioni per il torneo ATP “500" che prenderà il via lunedì. In tabellone (Rublev e Khachanov le prime teste di serie) sono già M ...