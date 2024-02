Sversamento illecito dal tunnel

A seguito di ciò è stata raccomandata l'interruzione dello sversamento illecito. Un secondo scarico, proveniente da una galleria attualmente priva di lavorazioni perché sospese dal novembre 2023, è

(Di sabato 17 febbraio 2024) Un controllo svolto all’interno del cantiere della variante della Tremezzina, nel tratto all’altezza dello svincolo di Griante, che si è concentrato in particolare sullo smaltimento delle acque derivanti dai processi di lavorazione, ha consentito di scoprire la presenza di un pozzetto, ricavato all’interno dell’area del cantiere. Era nascosto da alcuni stracci, ferri e manufatti di calcestruzzo, in cui era stato convogliato un tubo flessibile che scaricava acqua proveniente dalla galleria direttamente nel suolo e sottosuolo. In sostanza, le acque raccolte in galleria, da considerarsi a tutti gli effetti acque di processo che la stessa società appaltatrice gestisce come rifiuti, venivano convogliate in questo scarico nascosto all’interno del cantiere. L’accertamento è stato svolto dalla Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura, assieme al personale dell’Arpa ...