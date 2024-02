Super Sinner | vola in semifinale agli Atp 500 di Rotterdam | Raonic costretto al ritiro

sconfigge Novak Djokovic e, a 22 anni, vola al suo primo atto Sinner d'acciaio agli Australian Open Jannik Sinner sfodera una Super concentrato, sguardo d'acciaio, ha chiuso la partita con

(Di sabato 17 febbraio 2024) Jannikha battuto il canadese Milosalper infortunio sull'1-1 nel secondo set - e si è qualificato per ladel torneo Atp 500 di. Il primo set lo aveva vinto il numero uno azzurro al tie-break. Domaniavrà di fronte l'olandese Tallon Griekspoor. Jannikaccede dunque alle semifinali dell'"ABN Amro Open", Atp 500 in corso sul duro delAhoy, con un montepremi da 2.290.720 euro. Il tennista altoatesino, testa di serie numero 1 e 4 del ranking mondiale, ha approfittato nei quarti deldel canadese Milos, a causa di un problema ad un fianco, avvenuto sul 7-6(4) 1-1 in favore dell'azzurro. Per un ...

Sinner in semifinale a Rotterdam: 200 vittorie. Raonic, infortunio e ritiro: Il canadese alza bandiera bianca per dolore al fianco e l'altoatesino avanza: affronterà Griekspoor per un posto in finale ...

