Super Mario Bros Il Film | la splendida steelbook 4K Ultra HD + Blu-Ray è attualmente in offerta su Amazon

Il conto alla rovescia è iniziato: il ’PalaMariotti’ questo pomeriggio si animerà come non mai per ospitare il derby tra la Npsg Trading Logistic ... (sport.quotidiano)

Carnevale in città. Super Mario e Monopoli. Il gioco in tutte le forme invade il centro storico

Il tema è ’Giocando in allegria’, e di certo ieri, alla come sempre partecipata sfilata dei carri di Carnevale in città, non sono mancati né giochi ... (ilrestodelcarlino)