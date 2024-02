Suicide Squad Kill the Justice League è un divertentissimo pasticcio

(Di sabato 17 febbraio 2024) Annunciato in pompa magna, celebrato come il grande ritorno di Rocksteady dopo quasi una decade dal rilascio di Batman Arkham Knight per poi venire criticato senza pietà. Destino stranissimo quello dithe, da pochi giorni disponibile in tutto il globo. Dal gioco che avrebbe divertito i milioni di appassionati nel mondo che avrebbe dato la possibilità di controllare i noti anti-eroi della DC Comics, ci siamo ritrovati infine un titolo particolare, quasi un ibrido di generi come di idee, sicuramente non particolarmente riuscito, ma comunque interessante e divertente da giocare. Ma questo basterà per salvare l’intero progetto? La natura live service dithe...

Suicide Squad: Kill the Justice League è un videogioco di avventura dinamica sviluppato da Rocksteady Studios, pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment per PlayStation 5, Xbox Series X/S e Microsoft Windows. Ambientato nell'universo di Batman: Arkham (chiamato Arkhamverse), le vicende del gioco si svolgono circa 5 anni dopo gli eventi di Batman: Arkham Knight (2015).

