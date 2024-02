Suicida a 13 anni | fidanzata indagata

Orribile tragedia a San Giovanni a Teduccio : uccide la moglie poi si suicida Un’Orribile tragedia è accaduta questa mattina a San Giovannia Teduccio, un uomo prima taglia la gola alla moglie e poi si toglie la vita Come ... (puntomagazine)

Napoli - l’uomo barricato in casa a San Giovanni ha ucciso la moglie e si è suicidato È stato trovato senza vita il 45enne che ha sparato alla moglie, uccidendola, nella sua abitazione in via Testa a San Giovanni a ... (teleclubitalia)