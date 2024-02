Su Navalny reazioni di rito da Meloni e Tajani | zitta la Lega

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 17 febbraio 2024) C’era da spettarselo che la notizia della morte – a dir poco sospetta – del dissidente russo Alexeifacesse il giro del mondo. Quello che nessuno si aspettava è il quasi totale silenzio della maggioranza italiana dove, eccezion fatta per il commento pressoché dovuto della premier Giorgiae del ministro degli Esteri Antonio, gli interventi per commentare quanto accaduto in Russia si contano sulle dita di una mano. M5S e Pd chiedono chiarezza sulla morte del dissidente russo Alexei. Ma a fare rumore è il silenzio del vice premier Salvini Il presidente del Consiglio si è limitato a dire che “la morte di Alexei, durante la sua detenzione, è un’altra triste pagina che ammonisce la comunità internazionale. Esprimiamo il nostro sentito cordoglio e ci auguriamo che su ...