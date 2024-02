Studi professionali | accordo sul nuovo contratto nazionale | 215 euro in più ai lavoratori

(Di sabato 17 febbraio 2024) L’sulapplicato ai dipendenti deglie delle attivitàdel nostro Paese stabilisce “un aumento di 215mensili a regime per il terzo livello, da riparametrare per gli altri livelli”, con quattro ‘tranches’ di erogazione: 105con la retribuzione del mese di marzo 2024, 45 ad ottobre 2024, 45 ad ottobre 2025 e 20con la retribuzione del mese di dicembre 2026?. Lo si legge in una nota della Filcams Cgil, che esprime, insieme a Fisascat Cisl e Uiltucs, “soddisfazione” per l’intesa raggiunta con l’associazione datoriale di settore Confprofessioni, che “sarà sottoposta nelle prossime settimane alla consultazione delle lavoratrici e dei”. Il ...

Sole 24 Ore: martedi' 20 Valerie Biden Owens presenta il libro 'Noi, i Biden': Il volume sara' presentato martedi' 20 febbraio alle 17:30 al Centro Studi Americani di Roma. L'... dalle barriere di genere alle vittorie professionali, ispirando cosi' altre donne a perseguire i ...

In Sardegna migliora il saldo delle imprese ma non il tasso di natalità: ... alloggio e ristorazione, sanità, servizi professionali e molti altri, 6.906 nell'industria in ... alle spalle di Veneto (+6,6%) e Lazio (+5,9%), dati Ufficio Studi Confartigianato Imprese Sardegna su ...

Studi professionali, aumento da 215 euro ai lavoratori del settore e 400 euro una tantum: ok all'intesa con i sindacati: Firmato, ieri sera in tarda serata, dai sindacati dei lavoratori - Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil - e da Confprofessioni, in rappresentanza dei datori di lavoro, il nuovo… Leggi ...

Studi professionali, Cgil: l'accordo prevede 215 euro di aumento: L'accordo sul nuovo contratto nazionale applicato ai dipendenti degli studi e delle attività professionali del nostro Paese stabilisce "un aumento di 215 euro mensili a regime per il terzo livello, da ...

Studi professionali,firmato il contratto di 1 milione di addetti: Firmata l'intesa sul contratto per i lavoratori degli studi professionali da Confprofessioni, per la parte datoriale, e le organizzazioni sindacali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs che, recita ...