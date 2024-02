Media Sicurezza [2] della Casa di Reclusione [3] espressione per cui ringrazio un mio studente In quelle ore siamo sullo stesso piano, e non solo da sperare che le temperature non vadano troppo giù

Studente giù da 3°piano scuola, é grave (Di sabato 17 febbraio 2024) 12.10 Un ragazzo di 14 anni è precipitato dal terzo piano dell'Istituto superiore Savoia-Benincasa di Ancona ed è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette di Ancona. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che conducono le indagini, la polizia e la polizia locale. Al momento nessuna ipotesi è esclusa, compresa quella del gesto volontario.

