Strage Palermo, parla la 17enne fermata per omicidio: "Era giusto farlo, ho fatto del bene" (Di sabato 17 febbraio 2024) C'è una svolta nelle indagini sulla Strage di Altavilla Milicia, nel palermitano, in cui sono stati torturati e uccisi Alessandra Salamone e i figli Kevin ed Emanuel. "La superstite, la figlia 17enne primogenita di Giovanni Barreca, autore del triplice omicidio, ha partecipato alle torture dei riti di purificazione". A rivelarlo, durante la conferenza stampa, convocata per illustrare i dettagli della Strage, è il procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio. La figlia del muratore di è stata fermata il 14 febbraio scorso per omicidio dalla Procura dei minori. Il fermo è stato convalidato dal gip che ha disposto la custodia cautelare in carcere. E la confessione che ha fornito spontaneamente dopo il fermo, è da brividi: "Li ho uccisi anche io. E lo rifarei. Credo in dio e nei ..."

