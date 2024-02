Strage nel cantiere di Firenze | “Ho tenuto la sua mano poi Luigi si è spento Per me era un papà”

Non è più accettabile morire sul lavoro, è una strage non più La testimonianza sul crollo del cantiere e le urla di disperazione A responsabile dipartimento lavori pubblici di Forza Italia: 'Nel

La strage degli operai, Luigi e i colleghi trasfertisti schiacciati dal cemento: “Sembrava una bomba”: Un treno piomba sui binari in riparazione. E ieri il cantiere dell’Esselunga di Firenze dove cede una trave portante. Tutte stragi in sub appalto di lavoratori edili. Solo per citare i casi con più di ...

Ascoli, le auto reclamano più spazio: una strage di cartelli stradali. Anche i dissuasori finiscono divelti: Nel cuore della città Nel cuore di Ascoli rimangono buttati sull’asfalto da giorni altri dissuasori. In piazza Cecco d’Ascoli è esanime sopra l’aiuola il cartello di divieto di accesso che per anni ...

ENNESIMA STRAGE SUL LAVORO: A FIRENZE MORTI, FERITI E DISPERSI IN UN CANTIERE DELLA ESSELUNGA: Un crollo si è verificato stamani in un cantiere a Firenze, in via Mariti, alla periferia della città, zona Rifredi, dove è in corso la costruzione di un supermercato della Esselunga: tre morti accert ...