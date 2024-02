Strage in famiglia | la superstite trovata con cellulari vittime

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Si era addormentata e accanto a sé aveva idei fratelli e della madre, probabilmente sottratti ai familiari perchè non chiedessero aiuto. Nella stanza accanto c'erano i cadaveri dei fratelli. E' l'ultimo drammatico particolare emerso sulla 17enne in carcere con l'accusa di aver ucciso, insieme a padre Giovanni Barreca, e ai suoi complici, la madre Antonella Salamone e i due fratelli di 16 e 5 anni Kevin ed Emanuel. Al contrario di quanto riferito in un primo momento la ragazza, unica sopravvissuta alla, commessa durante degli esorcismi, non sarebbe stata affatto in stato confusionale all'arrivo dei carabinieri, dopo la confessione del delitto fatta da Barreca. Ma dormiva tranquillamente nella sua stanza. L'adolescente ha confessato il suo ruolo nei delitti ammettendo di aver torturato insieme ai tre indagati, tutti in carcere, i ...