Strage di Palermo | le parole della madre alla figlia prima di morire

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 17 febbraio 2024) La ragazza di 17 anni arrestata con l’accusa di aver partecipato al triplice omicidio di Altavilla Milicia, a, era cosciente e ha partecipato attivamente al pluriomicidio. La giovane, unica sopravvissuta, non è stata trovata in uno stato di alterazione da droghe o sedativi, ma era pienamente lucida al momento dei fatti, come emerge dalle indagini coordinate dProcuratrice dei minori di, Claudia Caramanna. Le vittimesono Antonella Salamone e i suoi due figli, Kevin di 16 anni e Emanuel di soli 5 anni. Per questo orribile crimine, sono stati arrestati anche Giovanni Barreca, marito di Antonella, insieme a Sabrina Fina e Massimo Carandente. La 17enne arrestata ha confessato di aver partecipato attivamente alle torture e ...