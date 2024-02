«Credo in Dio, rifarei tutto per liberare la mia famiglia dal demonio»: nessun pentimento nelle parole che la ragazza di 17 anni ha pronunciato ... (ilmessaggero)

Strage di Palermo, la figlia 17enne non è stata drogata né sedata. E in carcere chiede: «Quando posso vedere papà»: La ragazza di 17 anni arrestata con l'accusa di aver partecipato al triplice omicidio di Altavilla Milicia (Palermo), unica sopravvissuta alla strage, non è stata drogata né sedata: lo apprende ...

Strage di Palermo, arrestata la figlia superstite: «Ha partecipato alle torture dei riti di purificazione». Chi è: intelligenza non comune: La strage di Altavilla Milicia prende contorni via via più definiti. E adesso si cerca di far luce sul ruolo della figlia sopravvissuta. La ragazza è indagata per concorso in ...

Strage di Altavilla Milicia, i legali di Sabrina Fina e Massimo Carandente rinunciano al mandato: il motivo: Gli avvocati dei coniugi indagati per la strage di Altavilla Milicia rinunciano al mandato. Le motivazioni e le ultime notizie ...