Strage di Mestre | non è stato un errore umano Lo sterzo dell' autobus era rotto La perizia

Strage Mestre, niente malori o distrazioni. Lo sterzo del bus era rotto: La perizia è ancora in corso e si dovrà capire in che momento, esattamente, sia avvenuta la frattura. Ma sembra sempre più certo che la strage del bus di Mestre non sia stata causata da una distrazion ...

Cosa c'entra la società del saper fare con le storie di Firenze e Mestre: Progettisti diplomati con crocette a risposta multipla; cinismo aziendale al massimo ribasso; addetti con poca esperienza. Le cronache dei morti sul lavoro, ma anche quelle dei mille eventi della vita ...

Strage in famiglia, fiaccolata per ricordare le vittime: ALTAVILLA MILICIA, 16 FEB - Centinaia di persone hanno partecipato ad Altavilla Milicia (Palermo) alla fiaccolata per ricordare Antonella Salamone e i suoi due figli, Kevin ed Emanuel, di 16 e 5 anni, ...