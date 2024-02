Strage di Altavilla Milicia | la sorella maggiore teneva accanto al letto i cellulari delle tre vittime | “Rifarei tutto | avevano il diavolo in corpo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) “, dovevamo liberali dal”. È quanto ha raccontato la diciassettenne figlia primogenita di Giovanni Barreca, arrestato con Sabrina Fina e Massimo Carandente per ladiin provincia di Palermo. Anche la ragazza è stata arrestata per concorso in omicidio plurimo e aggravato e per concorso in soppressione di cadavere. E con estrema lucidità ha anche confessato di aver partecipato attivamente alle torture e all’uccisione della madre Antonella Salamone e dei suoi due fratelli di 16 e 5 anni Kevin ed Emanuel. Ed emergono anche altri drammatici particolati. La ragazza, infatti, aveva con sé idei fratelli e della madre, probabilmente sottratti perchè non chiedessero aiuto. Li...