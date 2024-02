Strage di Altavilla Milicia | la 17enne dormiva vicino ai cadaveri dei fratelli | trovata con tutti i cellulari nel letto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 17 febbraio 2024) Quando sono arrivati i carabinieri, la figliadi Giovanni Barrecatranquillamente in camera sua. A differenza di quanto emerso in un primo momento, la ragazza non sarebbe statain stato confusionale. Accanto a lei, i militari hanno trovato ideie di sua madre. Il sospetto degli inquirenti è che laaveva tolto loro gli smartphone per evitare che chiedessero aiuto. Nella stanza accanto, c’erano idei. La ragazza è stata arrestata ieri, accusata di aver partecipato alladi, nel Palermitano. Con suo padre e i due complici, Massimo Carandente e Sabrina Fina, laha confessato di aver ucciso ...