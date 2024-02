Strage di Altavilla Milicia | durante le torture la madre supplicò la figlia 17enne | “Ti prego | chiama i carabinieri”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) “Ti, mi vogliono uccidere”. Sarebbero queste le parole usate da Antonella Salamone, la 40enne uccisa insieme con i due figli Kevin di 16 anni ed Emanuel di 5 anni, nelladi, per supplicare lache, secondo quanto confessato da lei stessa, ha partecipato attivamente allee all’uccisione dellae dei suoi due fratelli. Ad ammetterlo è stata la stessa ragazza interrogata dalla Procuratrice dei minori Claudia Caramanna. La telefonata di aiuto, però, non è mai partita dal cellulare della giovane che invece, mentre lae i fratelli morivano, ha usato il telefono per scambiare decine di messaggi con le amiche. In carcere, ...