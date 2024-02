Strage ad Altavilla Milicia | autopsia sui tre corpi | Una violenza inaudita La figlia | rifarei tutto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Palermo, 17 febbraio 2024 – Gli occhi del medico legale, Davide Albano, esprimono l’orrore per quello che ha visto. Il professionista svolge l’al Policlinico di Palermo sui resti delle vittime delladi: Antonella Salamone, 40 anni, e i suoi due figli, Kevin di 16 anni ed Emanuel di 5. "Raramente ho visto una ferocia di questo genere", sibila il medico legale, uscendo dal ‘Paolo Giaccone’. Sul corpo del più piccolo ci sono i segni di sevizie prolungate, forse per settimane (alcune ferite si erano cicatrizzate), con cavi elettrici, attizzatoi e fili di ferro. L’altro figlio, invece, è morto per soffocamento con uno strofinaccio ficcato in gola, incaprettato con una catena rimasta attaccata al letto. La loro madre sarebbe stata uccisa prima dei ragazzi, il corpo smembrato e poi sepolto ...