Strage a Firenze | la prima vittima identificata | “Luigi era un operaio molto esperto Non è giusto morire in quel modo”

Purtroppo dopo la prima vittima ne sarebbero state individuate altre due, mentre tre sono stati di tutta la Chiesa fiorentina per la tragedia " ha dichiarato in una nota l'arcivescovo di Firenze,

(Di sabato 17 febbraio 2024), 17 febbraio 2024 – «era un. Lavorava con noi da cinque anni, dopo aver gestito una ditta in proprio. Malo che è successo non c’entra niente con il fatto che fosseo meno. Poteva capitare a chiunque e in qualsiasi momento. Lui era sulla copertura per manovrare la pompa del calcestruzzo, quando la trave sotto ha ceduto e si è portata dietro tutto. Una tragedia che non ci saremmo mai aspettati». Crollo cantiere, Vigili del Fuoco: 'Stiamo cercando i dispersi" Ha la voce rotta dal pianto Morena Gargani Gullini, la titolare della ditta Se.Po.C. di Santa Maria a Monte in provincia di Pisa per cui lavoravaCoclite, 59 anni di Vicarello, una frazione di Collesalvetti vicino Livorno. La notizia ...

ROMA (ITALPRESS) – La Cassazione ha rimanda to alla Corte d'Appello di Firenze per il ri calcolo delle pene , il processo per la Strage ferroviaria di ... (iltempo)

“Tengo in chiaro che io non so niente di Firenze, poi quello che dicono i collaboratori se la vedono loro, io non so niente anche perché non c’è mai ... (ilfattoquotidiano)

Vittime delle stragi naziste. Sarà ’stop’ ai risarcimenti: Ennesimo schiaffo alle famiglie" Valdinievole, 17 febbraio 2024 – Niente proroga per presentare la domanda per ottenere i risarcimenti per i sopravvissuti o gli eredi delle vittime delle stragi ...

ENNESIMA STRAGE SUL LAVORO: A FIRENZE MORTI, FERITI E DISPERSI IN UN CANTIERE DELLA ESSELUNGA: Un crollo si è verificato stamani in un cantiere a Firenze, in via Mariti, alla periferia della città, zona Rifredi, dove è in corso la costruzione di un supermercato della Esselunga: tre morti accert ...

Landini: “Basta con i subappalti a cascata, pronti al referendum per cambiare tutto”: La strage di Firenze è solo l’ultima di una serie troppo lunga. Un bilancio inaccettabile: oltre mille morti nel 2023, quattro morti al giorno secondo l’osservatorio di Bologna che calcola anche chi ...