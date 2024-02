non bisogna ridurre tutta la storia russa solo a Stalin e ai Per finire il Maestro ha parlato di Odessa, una delle città più Jap non fu dimenticato nemmeno dopo la morte " avvenuta a 28 anni per

Storia di una morte annunciata: perché Navalny dava ancora fastidio a Putin (Di sabato 17 febbraio 2024) Alexei Navalny, unico oppositore di Putin ancora in vita, è morto in carcere ieri, nell'unità detentiva numero 3, ribattezzata "Lupo Polare". Un luogo di morte, con condizioni igienico-sanitarie proibitive. Secondo un collaboratore di Navalny, Ivan Zhdanov, basta un'influenza per lasciarci la pelle. Una regione, quella di Yamalo-Nenets, sul Circolo Polare Artico, dove sono sempre finiti i dissidenti russi, sia ai tempi dello zar che in quelli sovietici, a dimostrazione della sostanziale continuità repressiva di tutti i regimi di Mosca. La vicenda di Navalny serve, da sola, a spiegare tutta la debolezza del potere di Putin. Navalny nazionalista Dopo essersi laureato in legge all'ex Università Lumumba (quella costruita per educare al socialismo ...

