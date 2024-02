“Stop al Grande Fratello” Il reality si ferma | schiaffone di Mediaset ad Alfonso Signorini

Cominciarono nel 1978, dopo il debutto in tv con No Stop, e la Fu un grande successo" Carlo descrive la mamma come una santa " Per un periodo si trasferi da noi suo fratello, zio Gastone, un

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 17 febbraio 2024) Lo scorso anno si è parlato del ritorno in televisione de La Talpa grazie a Maria De Filippi, che però aveva fatto chiarezza sulle pagine del settimanale Oggi: “Cosa c’è di vero nelle notizie che circolano? La mia società non ha comprato i diritti della trasmissione, ma è stataa farlo. Semplicemente Pier Silvio Berlusconi mi ha contattata per delle idee su come rinfrescare il format. Ma in merito a questo devo sottolineare che è tutto in una fase iniziale“, aveva raccontato. Tante le indiscrezioni sulshow, con notizie sul ritorno in televisione tra la fine dele l’inizio dell’Isola dei Famosi, ma poi è saltato tutto. Intanto è in corso il, tornato quest’anno alla formula originaria con i personaggi nip, quelli non famosi, ma anche ...