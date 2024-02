e quello sullo stop alle multe ai No - vax sono due snodi che Salvini non conosce altri mezzi se non quello dello scontro. "eletto alla Camera garantisce un trasferimento di circa 70mila euro (

Stop ai mezzi Euro 4, è ancora polemica: "Tanti negozi danneggiati" (Di sabato 17 febbraio 2024) La Spezia, 17 febbraio 2024 – Un bilancio dei saldi in chiaro scuro, dove si cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno anche se le difficoltà non sono poche. E' quanto emerge dalle associazioni di categoria tracciando il bilancio della stagione dei saldi 2024 che, in Liguria, termina domani. Quarantacinque giorni in cui commercianti sono stati impegnati a dar fondo a quanto rimasto invenduto delle collezioni invernali, preparandosi a far posto ai colori e alla leggerezza degli articoli primaverili ed estivi. "Arrivati all'inizio dell'ultimo weekend dei saldi invernali, come associazione abbiamo raccolto dati discordanti che variano molto da commerciante a commerciante sulla loro buona riuscita o meno – sottolinea il presidente di Federmoda La Spezia Simone Vezzoni – In media i ricavi sono in linea con l'anno precedente, tuttavia osservando i numeri per singolo ...

