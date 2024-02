Stipendio febbraio con stangata conguaglio | Manzi PD | “Dare la possibilità di rateizzare il debito fiscale”

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 17 febbraio 2024) “È urgente un intervento del governo per aiutare i lavoratori della scuola che riceveranno lodidecurtato, anche in maniera significativa, per effetto delrelativo ai redditi percepiti nel 2023". Così Irene, responsabile nazionale scuola del Pd che annuncia un’interrogazione urgente per sollecitare il governo ad intervenire per contenere gli effetti delIrpef per lavoratori della conoscenza. L'articolo .