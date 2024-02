Si gioca oggi, sabato 17 febbraio, Verona - Juventus, match valido per la 25esima giornata di Serie A 2023 - 24. La partita, che si giocherà allo stadio Bentegodi di Verona alle 18, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. "

Stasera Verona-Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming (Di sabato 17 febbraio 2024) (Adnkronos) – Si gioca oggi, sabato 17 febbraio, Verona-Juventus, match valido per la 25esima giornata di Serie A 2023-24. La partita, che si giocherà allo stadio Bentegodi di Verona alle 18, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. "La Juve non sta vivendo un bel momento con 1 punto in 3 partite", ha detto Massimiliano Allegri alla vigilia del match . "La trasferta di Verona è sempre complicata, è un campo difficile. A Milano ha perso al 90? contro l'Inter, a Napoli a fine partita, domenica ha pareggiato col Monza. Bisogna fare una bella gara e avere un atteggiamento migliore rispetto alle ultime partite, non tanto come prestazione ma come attenzione ai dettagli", ha detto l'allenatore della Juve. "Le prestazioni non sono state peggiori, anche a livello numerico; ma noi dobbiamo analizzare tutto, al di là del risultato. Con l'Udinese abbiamo sbagliato su una palla inattiva e siamo stati puniti, il calcio è questo. I dettagli sono importanti". Torna la coppia Vlahovic-Chiesa? "Devo valutare. Per quanto riguarda Federico sta venendo da un periodo di un mese e mezzo in cui alterna dei momenti tra partite e allenamenti e sta trovando una condizione migliore e sarà molto importante per il nostro finale di stagione". "Avrò quattro attaccanti perché rientrerà Vlahovic poi avrò Chiesa, Yildiz e Milik. Kean sta lavorando e speriamo di averlo il prima possibile. Domani avremo tutti a disposizione e soprattutto chi scende in campo dall'inizio o chi subentrerà domani l'importante è avere un atteggiamento diverso e bisogna fare qualcosa in più nei dettagli soprattutto nelle situazioni dove possiamo prendere gol". L'articolo proviene da Italia Sera.

