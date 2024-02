Il match, valido per la 25esima giornata di Serie A 2023 - 24. si giocherà allo stadio Bentegodi alle 18 Si gioca oggi, sabato 17 febbraio, Verona - Juventus, match valido per la 25esima giornata di Serie A 2023 - 24. La partita, che si giocherà allo stadio Bentegodi di Verona alle 18, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. "La

Stasera Verona-Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming (Di sabato 17 febbraio 2024)

Stasera Verona-Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming: (Adnkronos) – Si gioca oggi, sabato 17 febbraio, Verona-Juventus, match valido per la 25esima giornata di Serie A 2023-24. La partita, che si giocherà allo stadio Bentegodi di Verona alle 18, sarà tra ... L'Arena - Baroni carica il Verona: Su L'Arena: Baroni carica il Verona «Con la Juve senza timori» Arriva la Signora, il tecnico alza l'asticella: «Serve una grandissima partita. Certo non ... Massimo Pavan: "La Juventus stasera deve vincere, sul futuro…": Massimo Pavan parla in vista della sfida con il Verona: "La Juventus stasera deve vincere, se non fosse così, vedendo lo stato di forma del Milan, sarebbe un grosso problema. Sul ...

