Stanca dei furti | dorme nel suo bar e scopre una ladra e il suo complice | un arresto e una denuncia

(Di sabato 17 febbraio 2024) Seriate. I Carabinieri della Tenenza di Seriate hanno arrestato una donna, 33enne originaria di Roma, per il reato di rapina in concorso eto in stato di libertà il suo, un 28enne originario della Bosnia Erzegovina. Il fatto è accaduto tutto all’alba del 14 febbraio 2024, quando, appunto, due persone, un uomo ed una donna, sono entrate dapprima all’interno di un ristorante e successivamente all’interno di un Bar-Tabacchi entrambi situati in via Alzano San Paolo, a Grassobbio, e hanno rubato delle bottiglie di liquori, circa 1400 euro in contanti e prodotti di tabaccheria per un valore di circa 4800 euro. A sorprenderli, la proprietaria che, reduce da un precedente furto subito il 12 febbraio, due giorni prima, ha scelto di dormine all’interno del negozio e, accortasi dell’intrusione, ha affrontato i malfattori con l’intento di farli ...