Stadio Maradona fatiscente | perdite di acqua pericolosissime – VIDEO

Lo stadio Maradona perde acqua: la segnalazione 'Signor Borrelli - Lo stadio e un impianto fatiscente che cade a pezzi ci sono zone

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ancora caldo il tema, con il patron Aurelio De Laurentiis che da sempre lamenta delle condizioni dell’impianto. Nel giro del prossimo anno, massimo due, la questione relativa alloDiego Armandopotrebbe essere risolta, almeno, così ha fatto intendere il patron della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il leader della FilmAuro, che da sempre critica aspramente le condizioni dell’impianto di Fuorigrotta e complessivamente la gestione di quest’ultimo da parte della giunta comunale, ha deciso di muoversi in prima persona, valutando altri terreni e comuni per costruire lodel futuro ed annesso centro sportivo. Da Castellammare, opzione scartata velocemente causa viabilità, sino ai terreni di Afragola, che potrebbero risultare ben collegati anche in virtù della moderna ...