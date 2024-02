Spreco di denaro L’aeroporto finisce nuovamente nel mirino della Corte dei Conti

nel Sistema Grandi Opere una fonte di spreco di Sistema Grandi Opere una fonte di spreco di denaro tramvie e all'inutile ampliamento dell'aeroporto a questo proposito, almeno due azioni: l'immediata

(Di sabato 17 febbraio 2024) Stefano Benedetti, presidente dell’associazione ’Massa Città Nuova’, non molla la presa suldi Marina di Massa-Cinquale. In queste ore ha inviato un ulteriore esposto alladeiRegionale integrando quanto già presentato perché, denuncia, ci sarebbe unodipubblico di "206.665,04 euro spesi in soli cinque mesi dall’amministrazione di Massa grazie a determine adottate dai dirigenti di settore e con il voto di consiglierimaggioranza. Spese – sostiene - del tutto eccessive e superflue". Denuncia che Benedetti fa arrivare anche alla Procura di Massa e per conoscenza all’Autorità Nazionale Anticorruzione con ben 22 allegati "tutti documenti incontestabili perché pubblici". "La grossa cifra – incalza ancora - non è definitiva, perché visto il ...

Polemica nel Regno Unito per il ritratto di Re Carlo . Per la campagna di affissioni verranno spese oltre 8 milioni di sterline e c'è chi insorge (ilgiornale)

Polemica nel Regno Unito per il ritratto di Re Carlo . Per la campagna di affissioni verranno spese oltre 8 milioni di sterline e c'è chi insorge (ilgiornale)

È scoppiata la polemica nel Regno Unito per il ritratto ufficiale da ben 8 milioni di sterline destinato a re Carlo III. La critica? Aver utilizzato ... (ilfattoquotidiano)

"Spreco di alberi": è polemica: Il palazzetto dello sport di Villa Pigna a Folignano è al centro di polemiche per lo spreco di denaro pubblico e il degrado della struttura. L'acquisto di 50 alberi di Natale per un evento ha sollevat ...

Remedello, ricorso al Tar contro l'attuale progetto: «Si faccia nell'ecomostro»: Ricorso al Tar da parte del Comune di Remedello contro l’attuale progetto del depuratore di Visano: per la parte ricorrente va realizzato all'interno dell'ecomostro e non in un terreno adiacente.

Un passaggio decisivo. Come l’Autosole: Il Ponte sullo Stretto può essere un'opera chiave per il futuro o uno spreco di denaro pubblico. Dipende da come verrà realizzato. Bocciarlo sarebbe un errore.