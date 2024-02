Sportface it lancia una nuova sfida | online la nuova piattaforma OTT

Dopo 5 Bastoni lancia Barella, che si inserisce alle spalle della difesa e lascia partire un siluro L'assist è ancora di Carlos Augusto, ma stavolta con una rimessa laterale in verticale. Al resto

(Di sabato 17 febbraio 2024).it entra inera. Tra poche ore pubblicheremo il nuovo sito, rinnovato nella grafica e arricchito nei contenuti. Abbiamo appena festeggiato otto anni di vita, otto anni nei quali abbiamo raggiunto risultati al di là delle migliori aspettative. Ora rimo la: all’indirizzo tv..it potete trovare già on line laOTT realizzata in collaborazione con Nexting, con i primi contenuti che andranno ad arricchirsi costantemente nelle prossime settimane (potete anche già scaricare l’app, disponibile per android e ios). Perre il nuovo.it dobbiamo interrompere gli aggiornamenti per alcune ore, ma potete seguirci sui nostri social (Twitter, Facebook ...

Capolavoro Lazio: Bayern (in 10 dal 69') battuto 1-0. Sarri si mangia Tuchel all’Olimpico: La Lazio fa l’impresa grazie ad un secondo tempo da incorniciare. Allo stadio Olimpico nell’andata degli ottavi di finale di Champions League la squadra biancoceleste batte 1-0 un Bayern Monaco ancora ...

Coppa d'Africa, clamoroso Nigeria: giocatori e staff premiati con un appartamento: Dopo il ko nella finale di Coppa d’Africa 2024, i giocatori e lo staff tecnico della Nigeria sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica, Bola Tinubu. Nonostante la sconfitta per ...

LIVE – Crotone-Benevento 0-0, Serie C 2023/2024 (DIRETTA): Alle 20:30 di lunedì 12 febbraio Crotone e Benevento scenderanno in campo in occasione della venticinquesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Big match tra due delle piazze più calde del ca ...