Splendida Quadarella ai Mondiali di nuoto | è oro anche negli 800 stile libero

Martinenghi riparte con il botto: è in finale anche sui 50 metri: ORO QUADARELLA Poco prima della semifinale di Martinenghi è arrivata una splendida medaglia d'oro per l'Italia: a vincerla è stata la romana Simona Quadarella che ha dominato i 1.500 metri stile ...

Mondiali Nuoto, Quadarella vince l'oro: 'Grazie ai romanisti che hanno tifato per me': Simona Quadarella è d'oro. La nuotatrice romana ha trionfato al Mondiale in corso di svolgimento a Doha, ... Dopo la splendida vittoria, l'atleta 25enne (grande tifosa giallorossa) ha - come riporta 'Il ...

DOHA, MONDIALI DI NUOTO: RISULTATI FINALI & SEMIFINALI 17 FEBBRAIO: Settimo giorno di gare ai mondiali di nuoto. Straordinarie le prestazioni degli azzurri. Simona Quadarella è d'oro con un magnifico sprint finale negli 800, ...

Quadarella vince l’oro ai Mondiali anche negli 800: “Una delle gare più faticose che ho mai fatto”: Simona Quadarella ha vinto anche la medaglia d'oro degli 800 stile libero. La nuotatrice romana ha realizzato così una doppietta straordinaria, oltre che storica. Quadarella, che aveva già portato a ...

Quadarella, splendido bis iridato: dopo i 1500 è oro anche negli 800!: Super Quadarella. Dopo 51 anni gli 800 sono di nuovo italiani. Èun magnifico bis d'oro ai Mondiali di Doha. Un trionfo all'ultima bracciata, vicina al suo record italiano di 8'14'99 del 2019, quando a ...