co - autrice di una splendida doppietta italiana, e la leader della Coppa del Mondo, la svizzera Lara Gut - Behrami. Per soli 13 centesimi non si è avuto un podio tutto italiano, con l'altra azzurra

Splendida doppietta azzurra a Crans. Trionfa Marta Bassino, seconda Federica Brignone (Di sabato 17 febbraio 2024) Splendida doppietta azzurra nella seconda discesa di cdm di Crans Montana . Ha vinto - settimo successo in carriera e primo in questa disciplina - la piemontese Marta Bassino, 2/a Federica Brignone . Solo terza invece la svizzera Lara Gut- Behrami, vincitrice della libera di ieri, che con l’assenza forzata per infortunio di Sofia Goggia è passata in testa alla classifica di disciplina: 369 punti... Leggi tutta la notizia su feedpress.me (Di sabato 17 febbraio 2024)nelladiscesa di cdm diMontana . Ha vinto - settimo successo in carriera e primo in questa disciplina - la piemontese, 2/a. Solo terza invece la svizzera Lara Gut- Behrami, vincitrice della libera di ieri, che con l’assenza forzata per infortunio di Sofia Goggia è passata in testa alla classifica di disciplina: 369 punti...

