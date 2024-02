Spezia-Cittadella | Serie B | punti pesanti in palio | probabili formazioni e diretta tv

troppe squalifiche e una serie di infortuni che lasciano ] Navigazione articoli Calcio, Spezia - Cittadella: per le 'aquile' un'

(Di sabato 17 febbraio 2024) LaB 2023/2024 prosegue la propria marcia affrontando la venticinquesima giornata di campionato, che si annuncia come sempre piena di equilibrio e decisamente incerta. La sfida nello specifico, in programma sabato 17 febbraio con inizio alle ore 14:00, mette di fronte allo stadio Alberto Picco lodi Luca D’Angelo e ildi Edoardo Gorini, duecon differenti obiettivi: i liguri erano partiti per combattere per la promozione inA, ma dovranno lottare per salvarsi; i granata partivano per disputare una stagione tranquilla, ma si sono ritrovati con pieno merito nella corsa verso i playoff. Di seguito dunque andiamo a vedere il pronostico, lee dove sarà possibile assistere alla...