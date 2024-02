Spezia-Cittadella 4-2 | gli aquilotti la ribaltano e ora sono quartultimi

(Di sabato 17 febbraio 2024) La, 17 febbraio 2024 – Una bella vittoria, quella dellosul, un 4-2, dopo aver ribaltato il gol iniziale degli avversari, che proietta glial quartultimo posto della classifica. In gol vanno Verde, Di Serio, Muhl e Moro, che rispondono a Pandolfi. Dopo l'esordio dello scorso turno, parte dall'inizio Di Serio, per D'Angelo che conferma anche Cassata e tutto il resto del gruppo. Passano soltanto 16 secondi e ilpassa in vantaggio: punizione dalla trequarti di Vita e girata di Pandolfi poco più avanti del limite dell'area. Zoet non la para sebbene non sia poi così angolata. Vicino al pareggio loci va al 22' con la punizione di Verde che Kastrati, pur centrale, respinge con difficoltà, mentre a Nikolaou non riesce perfettamente il ...

Va in scena la 18ª giornata di Serie B, con le squadre tutte in campo in questo sabato. Tra i match anche Cittadella-Spezia , in programma alle ore ... (metropolitanmagazine)

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I liguri per tirarsi fuori dalle sabbie mobili, i veneti ... (sport.periodicodaily)

Spezia-Cittadella e Catanzaro-SudTirol sono valide per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, ... (ilveggente)

Serie B, 25esima giornata: ko Cittadella, ok Bari e Parma: I risultati delle sfide andate in scena alle 14:00, valide per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B.

L’ex Di Serio impressiona a La Spezia: due gol in poco più di un’ora nel nuovo club: Secondo gol di fila per l’ex Atalanta Under 23 Giuseppe Di Serio con la maglia dello Spezia, a cui era arrivato nell’ultimo giorno della sessione di calciomercato invernale. L’attaccante trentino, in ...

Diretta Goal Serie B: Bari e Parma in vantaggio, rete del Cittadella: SERIE B, 25a GIORNATA Ascoli-Cremonese 0-0 - giocata ieri Bari-Feralpisalò 1-0 [78' rig. Sibilli (B)] Lecco-Cosenza 1-3 [4'-45'+3 Tutino.