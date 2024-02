Special futsal al palacalcetto di Bibbiena

Suva Futsal to represent Fiji in Champions League: Suva Futsal has been nominated by the Fiji Football Association to represent Fiji in the OFC Futsal Men’s Champions League, which will be held in New Caledonia this year. Fiji FA Chief Executive ...

Calcio a 5: lunedì la terza tappa a Bibbiena. Le squadre coinvolte. Ecco lo Special Futsal. Il torneo nella fase clou: Il Palacalcetto Casentino di Bibbiena ospita la terza tappa del torneo di calcio inclusivo Special Futsal, promosso dalla Uisp di Arezzo per ragazzi con disabilità. L'iniziativa, sostenuta dal Comune, ...

Napoli Futsal-Sandro Abate, è il derby del sabato sera: Azzurri contro biancoverdi. E’ il derby campano della 20esima giornata di Serie A. Sabato sera sul parquet ad Aversa, dove si sfidano Napoli Futsal e Sandro Abate Avellino (ore 20.30).