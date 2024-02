Questo non porta a una continuità di prestazione e di punti, che ora occorrerebbe. Dall'esterno non Ce la stiamo giocando contro club importanti, come Spal e Ancona, ma con tutte le altre in chiave

Spal, ora c'è la pratica Fermana. Caccia alla terza vittoria consecutiva (Di sabato 17 febbraio 2024) A 24 ore dalla fine della prevendita del settore ospiti dello stadio Recchioni, sono già 230 i tifosi biancazzurri che si sono assicurati un biglietto. Un numero destinato ad aumentare in maniera sensibile fino alle 19 di stasera che permetterà ad Antenucci e compagni di giocare praticamente in casa sul campo della Fermana, abituata a scendere in campo davanti a circa mille spettatori. È presto per affermare che questa Spal stia riaccendendo l'entusiasmo dei supporters, anche perché dopo quattro anni e mezzo di delusioni per voltare pagina non possono bastare due vittorie di fila. Di sicuro però per la prima volta dall'inizio della stagione i biancazzurri hanno la possibilità concreta di dare una svolta al proprio campionato. Inanellare la terza vittoria consecutiva ...

