Sounf of Freedom | il film che ha stupito e sbancato in Usa | dal 19 febbraio è in Italia

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 17 febbraio 2024) La pellicola distribuita da Dominus Production dell’imprenditrice Federica Picchi Roncali, famosa per portare sul grande schermo storie vere, ha già riscosso un successo nelle anteprime Unche ha sconvolto,e allo stesso temponegli Stati Uniti. Una storia vera, di quelle che sconvolgono perché si tratta di bambini e di persone che li trattano come fosse una merce di scambio per farci soldi. Una vicenda di cui non si parla tanto, ma che grazie all’uscita di Sound ofsarà un tema che verrà trattato senza dubbi, ancora di più rispetto a quello che si fa solitamente. Ilpresto sarà in tutte le sale cinematografichene ed è distribuito da Dominus Production dell’imprenditrice Federica Picchi Roncali, nota agli addetti ai lavori per far girare e far ...