Sound of Freedom | recensione | Jim Caviezel combatte la pedofilia nel film che ha infiammato gli Usa

(Di sabato 17 febbraio 2024) La nostradiof, ilcon Jimche è diventato un vero e proprio caso mediatico e cinematografico negli Usa la scorsa estate: un argomento scomodo, quello della, però trattato con eccessiva leggerezza e spettacolarizzazione Per Mel Gibson si è trasformato addirittura in Gesù Cristo ed è in procinto di tornare con un sequel a quel The Passion del 2004, peraltro. Ora Jimnon deve più soltanto resistere alle insidie del Maligno e risorgere per salvare il mondo, bensì salvare dei bambini vittime di quella piaga mefitica che è lainofdiventato un vero e proprio caso cinematografico e mediatico negli Usa la scorsa estate. ...

Il boom della cristianità tra serie e film in uscita: da The Chosen al sequel de La Passione di Cristo, ecco cosa sta accadendo: A vederlo con la giacca leopardata e gli stivaletti col tacco più alto del mio, alla prima di The Chosen in Leicester Square, Jonathan Roumie non si direbbe il leader spirituale che sta diventando. Pe ...