Sorrisi La Fortitudo recupera Bolpin e Ogden

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Tutto ok per Riccardoe Mark. Lacontinua are pedine e si presenta, rimaneggiata, ma con la sola assenza di capitan Matteo Fantinelli alla sfida di domani di Casale Monferrato con la Novipiù. Domenica nel dopo partita del confronto con la Juvi Cremona ci sarebbe stato da mettersi le mani nei capelli visto il triplice infortunio che aveva colpito, per altro in un finale già scritto, tre elementi del quintetto di Attilio Caja. Invece prima gli esami strumentali hanno evidenziato la gravità, ma molto meno di quello che si poteva rischiare di capitan Fantinelli bloccato per almeno tre settimane, poi invece sono arrivate le rassicurazioni proprio perche domani saranno in campo. I due stanno bene e hanno ripreso infatti ad allenarsi con ...