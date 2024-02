di un palo di Chalanoglu, di due miracoli di Szczsny e del portiere dell'Inter, Sommer, quale spettatore non pagante, dato che in tutta la durata dell'incontro non vi sono tiri juventini nello

Sommer spettatore di Inter-Salernitana. E tocca quota 15 (Di sabato 17 febbraio 2024) Altra partita da spettatore non pagante per Yann Sommer, che in Inter-Salernitana non è mai chiamato a fare nemmeno un Intervento. E intanto tocca quota quindici gare con la porta inviolata. SARACINESCA – Proprio come nella partita contro la Juventus, anche in Inter-Salernitana Yann Sommer è di fatto uno spettatore non pagante della partita. Un solo tiro, infatti, quello fatto dai campani, senza nemmeno centrare la porta. Il dato che però impressiona di più è quello dei clean sheet: il portiere svizzero ha, infatti, raggiunto quota quindici in ventiquattro partite di campionato. Numeri che fanno capire non solo la grande importanza di Sommer in sé e per sé, ma di tutta ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di sabato 17 febbraio 2024) Altra partita danon pagante per Yann, che innon è mai chiamato a fare nemmeno unvento. E intantoquindici gare con la porta inviolata. SARACINESCA – Proprio come nella partita contro la Juventus, anche inYannè di fatto unonon pagante della partita. Un solo tiro, infatti, quello fatto dai campani, senza nemmeno centrare la porta. Il dato che però impressiona di più è quello dei clean sheet: il portiere svizzero ha, infatti, raggiuntoquindici in ventiquattro partite di campionato. Numeri che fanno capire non solo la grande importanza diin sé e per sé, ma di tutta ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza