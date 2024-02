Solo con l’educazione possiamo crescere

vive nel garbo e nell'educazione - ha spiegato - l'ex gieffina è anche un'imprenditrice. Nel 2022, Floriana Secondi è stata sposata con Mirko venendo eliminato solo nella serata finale. Nel 2018 è

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 febbraio 2024) "Agorà nasce da un’idea, un sogno". A parlare è Elena Fiorini, responsabile del progetto Agorà. "Un sogno – continua l’educatrice – diventato realtà che non si limita ad avere uno spazio in più per la scuola di Sant’Agata ma che si vuole aprire al territorio per offrire un punto di incontro. Agorà significa piazza e non è un nome scelto a caso. E vuole offrire momenti di dialogo, supporto, crescita, formazione, confronto. E, perché no, svago e divertimento". A parere di Fiorini, in un momento storico in cui si sente dire che nei paesi, non c’è nulla e le attività chiudono, Agorà, grazie ai sostenitori, al Comune, alla Pro loco ed agli specialisti che hanno accettato di collaborare, apre le sue porte. E in pochi mesi di vita, sbocciata nello scorso ottobre, Agorà conta già un buon numero di persone che iniziano a viverla. Musica, inglese, tango, yoga, psicomotricità, psicologo. ...