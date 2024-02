Sollevamento pesi | super esordio per Toko Kegne! L’azzurra trionfa nella -76 kg agli Europei 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) Si conclude con i fuochi d’artificio la sesta giornata dei Campionatidi, rassegna in fase di svolgimento a Sofia, in Bulgaria. Dopo l’argento di Nino Pizzolato infatti Genna RomidaKegne ha conquistato la meda d’orocategoria non olimpica -76 kg femminile. Un risultato molto importante in quanto arrivato all’in campo Senior internazionale polverizzando tutti i record italiani. Una gara gestita benissimo per, brava ad aprire la serie di strappo con la misura di 98 kg, per poi progredire a 101 kgseconda alzata. L’errore arriva all’ultimo tentativo, quando l’atleta ha cercato di tirare su 103 kg; una defaillance che non gli ha comunque impedito di ...