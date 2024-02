Sollevamento pesi | sai come si fa senza rischiare nulla? Le regole base

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Finale A della categoria non ... (oasport)

Un trionfo totale. Oscar Reyes Martinez si conferma leader assoluto della categoria non olimpica -81 kg e trionfa per dispersione ai Campionati ... (oasport)

20.44 NON CE LA FAAA! OROOO Reyes SS! L'azzurro si riconferma campione continentale dopo il successo di ... (oasport)

20.41 E non ce la fa Harutyunyan! All'armeno rimane un solo tentativo a disposizione per provare a ... (oasport)

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2024 in DIRETTA : inizia lo slancio dei -81 kg - Reyes primo a metà gara

20.12 Nulla da fare per Misakyan, fuori gara con due errori consecutivi a quota 170 kg. 20.11 No lift per ... (oasport)