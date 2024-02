Con lei ha avuto tre figli, uno dei quali morto epr overdose nel Dre e Snoop Dogg per la loro The Next Episode

Snoop Dogg, morto il fratello Bing Worthingon: aveva 44 anni. Lo strazio sui social: “Saluta mamma” (Di sabato 17 febbraio 2024) Gravissimo lutto per il famoso rapper americano Snoop Dogg: ha detto addio al fratello minore Bing Worthington, di 44 anni. L’annuncio della gravissima perdita è avvenuto sui social, suscitando tanta commozione tra i fan del cantante. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SnoopDogg (@SnoopDogg) Il cantante di “Drop It Like It’s Hot” aveva perso la mamma Beverly Tate nel 2021, all’età di 70 anni. Un lutto che l’aveva profondamente segnato. In merito alla morte della morte del fratello, non sono state rilasciate dichiarazioni. Tra i due c’erano otto anni di ... Leggi tutta la notizia su thesocialpost (Di sabato 17 febbraio 2024) Gravissimo lutto per il famoso rapper americano: ha detto addio alminoreWorthington, di 44. L’annuncio della gravissima perdita è avvenuto sui, suscitando tanta commozione tra i fan del cantante. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Il cantante di “Drop It Like It’s Hot”perso laBeverly Tate nel 2021, all’età di 70. Un lutto che l’profondamente segnato. In merito alla morte della morte del, non sono state rilasciate dichiarazioni. Tra i due c’erano ottodi ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza