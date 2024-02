SmackDown 16 02 2024 If you smell…what The Bloodline is cooking

(Di sabato 17 febbraio 2024) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. Siamo ad una settimana da Elimination Chamber l’ultima tappa prima di WrestleMania XL. Nella puntata dello show andremo a vedere chi parteciperà all’EC Match maschile e soprattutto avremo lae The Rock, direi quindi di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. Kevin Owens vs Dominik Mysterio (3,5 / 5) Un buon opener con Owens che nel complesso risulta essere per gran parte del match, un passo avanti a Dirty Dom. Quest’ultimo però riesce a reagire ma Owens non è uno che si arrende facilmente. Arriva anche R-Truth che se inizialmente sembrava voler aiutare Dom, alla fine fa tutto il contrario e ciò spiana la strada alla Pop-up Powerbomb di KO che gli regala la vittoria e il posto nell’Elimination Chamber Match. Vincitore: ...

