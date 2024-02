L'equipaggio azzurro ha saputo risalire di tre posizioni la classifica dopo il decimo posto della prima manche, lamentando un ritardo di 0 512 nei confronti degli austriaci Steu - Kindl, che si sono

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il duonon si ferma più e vince anche la prova di#2 (Germania) valevole come settimo appuntamento della Coppa del Mondo di2023-2024. Gli austriaci continuano a dominare la scena e ormai sono in piena fuga in classifica generale. Sul budello teutonico il successo è andato acon il tempo complessivo di 1:23.333 (41.552 nella prima manche e 41.781) con un vantaggio di 73 millesimi sui tedeschi Wendl/Arlt (41.651 e 41.755), mentre completano il podio i loro connazionali Orlamuender/Gubitz (41.686 e 41.766) a 119. Quarta posizione per i lettoni Bots/Plume (41.775 e 41.873) a 315 millesimi, mentre in quinta troviamo i nostri Ivane Fabian(41.816 e 41.908) a 391, davanti agli austriaci Gatt/Schoepf ...

I risultati del doppio maschile agli Europei di Slittino 2024 in corso di svolgimento sul budello austriaco di Igls , alle porte di Innsbruck. La ... (sportface)

La coppia composta da Steu e Kindl è profeta in patria e domina la scena nella gara di Slittino doppio di Igls -Innsbruck valevole per la Coppa del ... (oasport)

Arriva la seconda vittoria stagionale per gli austriaci Thomas Steu e Wolfgang Kindl nella Coppa del Mondo di Slittino doppio . Trionfo, anzi, ... (oasport)

Slittino, Steu/Kindl vincono nel doppio a Oberhof #2, buon quinto posto per Nagler/Malleier: Il duo Steu/Kindl non si ferma più e vince anche la prova di Oberhof #2 (Germania) valevole come settimo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino 2023-2024. Gli austriaci continuano a dominare ...

Quinto podio consecutivo e coppa apertissima: Voetter/Oberhofer ad un soffio dal trionfo a Oberhof: Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale: il doppio femminile azzurro piegato per soli 33 millesimi da Degenhardt/Rosenthal, mentre la stessa gara a livello ...

Slittino, Coppa del Mondo Oberhof 2024: Voetter-Oberhofer ancora sul podio: Quinto podio consecutivo e sesto in totale per Andrea Voetter e Marion Oberhofer, che ad Oberhof (Germania) chiudono in seconda posizione a soli 33 millesimi di secondo dalle tedesche Jessica Degenhar ...