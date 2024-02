Sky | Traoré titolare contro il Genoa | tornano anche Meret e Natan

A centrocampo si va verso la scelta di Traoré dal primo minuto in vantaggio su Cajuste. In attacco ci sarà Simeone al posto di Osimhen. Sky anticipa la formazione titolare di Mazzarri NAPOLI (4 - 3 -

(Di sabato 17 febbraio 2024) Questa mattina Sky Sport ha lanciato quello che potrebbe essere molto probabilmente l’XIdel Napoliil; Di Lorenzo, Rrahmani,, Mario Rui; Anguissa, Lobotka,; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. L’ivoriano arrivato dal Bournemouth in prestito è stato quindi preferito a Lindstrom, che sembrava dovesse giocare al posto di Zielinski. In attacco, Mazzarri preferisce ancora una volta affidarsi al Cholito, con Raspadori che potrebbe subentrare a gara in corso. La Gazzetta aveva parlato dicome un ibrido: Del terzetto di centrocampo, Zielinski è senz’altro l’elemento con una maggiore attitudine ad agire a ridosso dell’area avversaria. Considerando i suoi rapporti logori con il club e la firma ormai prossima con l’Inter, non è da ...