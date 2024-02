Sirio Salerno ’92 | alla fase a orologio da imbattuta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa’92 chiude a punteggio pieno la regular season del campionato di B femminile e guarda col sorrisoad. Le ragazze care a patron Angela Somma regolano anche la pratica Edilizia Innovativa Catanzaro nel testacoda del PalaSilvestri-Itsvil Arena col punteggio di 90-53. Buona partenza, ottimo approccio di Scala in quintetto.è priva dell’infortunata Orchi ma si esprime molto bene in entrambe le fasi. Va subito avanti ma talvolta si lascia andare a qualche leggerezza di troppo sotto canestro e non concretizza abbastanza per quanto produce. Catanzaro lotta e trova diversi spunti interessanti maprima interruzione la squadra di coach Visnjic è ampiamente davanti (21-12).ripresa la ...